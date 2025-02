F1: Williams deverá ter um arranque de época melhor do que em 2024

O FW47 da Williams estará pronto a tempo e com o peso mínimo para os testes de pré-época no Bahrein a 26 de fevereiro, uma melhoria significativa em relação à época passada.

Em 2024, a Williams debateu-se com um FW46 com excesso de peso, o que lhe custou até 0,45s por volta e limitou os ganhos de desempenho. Com os carros a perderem 0,3s por volta por cada 10kgs acima do peso mínimo de 798 kg, o diretor da equipa Williams, James Vowles, revelou que estavam “quatro décimos e meio mais lentos por volta”. Apesar de ter melhorado ao longo da época, os acidentes de Alex Albon e Franco Colapinto prejudicaram ainda mais o progresso.

Agora, com Carlos Sainz a substituir Colapinto, a Williams está alegadamente numa melhor posição para 2024. No entanto, a sua competitividade continuará a depender do progresso das equipas rivais durante o inverno.