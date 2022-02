F1: Williams deverá apresentar um novo esquema de cores | AutoSport

Se até agora temos visto apenas versões ligeiramente modificadas das decorações do ano passado, a Williams promete algo diferente. Num vídeo nas redes sociais, Alex Albon e Nicholas Latifi viram pela primeira vez o novo carro da equipa e comentaram as cores. E parece que há mudanças profundas.

“Oh wow, ok”, reagiu Latifi enquanto via o carro. “Isto é diferente, isso é realmente muito fixe”. [É] novo, acho que usei essa palavra no ano passado, mas acho que se aplica mais a este ano. Isto é mesmo muito fixe, na verdade. Acho que vai ficar bonito debaixo das luzes, bonito nas fotografias. Há aqui uma nova cor envolvida da qual eu sou fã. Acho que realça algumas características muito fixes do carro. Um pouco de um padrão diferente também do que temos usado normalmente, é uma boa maneira de começar uma nova era de F1″.

Alex and Nicky have had their first glimpse at our 2022 livery 👀



Be a part of our season launch 👉 https://t.co/1khB6XwV50 pic.twitter.com/hXjAuKFaZY