F1: Williams desiste da construção de veículo de testes para os novos pneus | AutoSport

Ao contrário das outras 9 equipas adversárias, a Williams desistiu de construir um carro de desenvolvimento (mule car) para testar os pneus da Pirelli de 18 polegadas de 2022. A equipa estará assim em desvantagem na preparação do novo ano, naquela que será a temporada de estreia do novo regulamento.

No ano passado, antes da venda da equipa por parte da família Williams, a equipa anunciou que não participaria nos testes da Pirelli devido aos seus custos. Depois da aquisição da equipa, François-Xavier Demaison, o novo diretor técnico da Williams, afirmou que era vontade da estrutura produzir uma plataforma de testes para ser utilizada em Dezembro nos testes de Abu Dabi, recebendo assim, em “primeira mão” os dados dos testes.

No último fim de semana, e segundo o site RaceFans.net, Dave Robson explicou que o mule car não será construído e com isso, a Williams fica dependente dos dados enviados pela Pirelli e pelos obtidos em laboratório.

“Não vamos testar com um ‘mule car’ em Abu Dabi. O ideal seria produzi-lo, testar e nós próprios, obtermos os dados. Mas as peças que são precisas fazer, particularmente as rodas, precisavamos de ter resolvido isso com tanta antecedência, quando simplesmente não tínhamos tempo ou recursos para o fazer. Portanto, é uma espécie de decisão que foi tomada há muito tempo e que agora é irreversível. Ainda recebemos [uma] quantidade decente de dados da Pirelli e podemos fazer testes de laboratório, por isso será uma pequena desvantagem, mas penso que vamos compensar isso muito rapidamente”.