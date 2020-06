F1: Williams de regresso a cores míticas?

A Williams vai revelar uma nova decoração para o seu FW43, o que surge como consequência da saída da Rokit como patrocinador. Novas imagens que apareceram no site oficial da Fórmula 1 indicam que a marca de café italiana Lavazza, que está ligada à equipa através de Nicholas Latifi, terá uma presença acrescida no carro. O seu logótipo é azul escuro, que iria ao encontro de cores míticas das Williams, vistas pela última vez no carro em 2013, antes da chegada da Martini, como patrocinador principal. A apresentação far-se-á dias antes do arranque da F1 na Áustria.