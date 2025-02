F1: Williams consegue o maior patrocínio da sua história

A Williams F1 assinou um acordo de patrocínio plurianual com o fornecedor de software Atlassian, marcando o maior acordo de patrocínio nos 48 anos de história da equipa, que se passará a chamar, Atlassian Williams Racing.

A marca da Atlassian estará presente no FW47 e nos fatos de corrida dos pilotos Alex Albon e Carlos Sainz para a época de 2025. A parceria assinala um marco significativo no ressurgimento da Williams, com o diretor da equipa, James Vowles, a sublinhar o alinhamento de valores e ambições entre as duas empresas.

“Estou muito satisfeito por dar as boas-vindas à Atlassian à Fórmula 1 e à nossa evolução para Atlassian Williams Racing”, disse o diretor da equipa, James Vowles. “Atrair uma parceria de título desta dimensão e significado é um dia importante na ilustre história da nossa equipa e um marco importante na nossa transformação de regresso. Estamos a colocar em prática todos os ingredientes certos para levar esta equipa de volta à frente da grelha de partida e, com a Atlassian, temos um parceiro que, através da sua tecnologia e ferramentas, ajudará a libertar todo o nosso potencial, melhorando o trabalho em equipa e a colaboração em toda a organização.

“Os nossos valores e ambições alinham-se perfeitamente e estou entusiasmado com o que podemos alcançar juntos.”

A Williams irá revelar uma pintura especial para a parceria a 14 de fevereiro, antes do lançamento oficial do carro no evento F1 75 Live. O CEO da Atlassian, Mike Cannon-Brookes, sublinhou a crença partilhada no trabalho de equipa, que acredita que irá alimentar o sucesso futuro da equipa.

“A Fórmula 1 é o derradeiro desporto de equipa. É onde engenheiros, programadores, equipas comerciais, equipas de boxes e inúmeras outras pessoas trabalham em conjunto em tempo real a velocidades incríveis para competir por um lugar no pódio. A Atlassian partilha a crença profunda da Williams no poder do trabalho de equipa. Sabemos que quando as grandes equipas têm as ferramentas e as práticas certas, conseguem alcançar coisas que seriam impossíveis sozinhas. Como uma das primeiras empresas globais de tecnologia da Austrália, compreendemos o que é ter paixão, motivação e a convicção de que estamos a construir algo fantástico. Esta equipa passou por uma transformação notável e acredito que a Atlassian Williams Racing tem todas as bases para uma nova era de grandeza.”