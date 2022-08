F1, Williams confirma que Logan Sargeant irá participar nos TL1 do GP dos EUA | AutoSport

Estreia à vista na Fórmula 1 para Logan Sargeant. O jovem norte-americano irá participar nos primeiros treinos-livres do Grande Prémio dos Estados Unidos da América pela Williams, que terá lugar no dia 21 de outubro.

Este ano, o regulamento da Fórmula 1 estipula que todas as equipas devam atribuir duas sessões de treinos livres a pilotos estreantes. O Campeão Mundial de Fórmula E, Nyck de Vries, conduziu o FW44 de Alexander Albon no Grande Prémio de Espanha, ainda numa fase muito prematura desta época 2022.

Em Austin, no circuito das Américas, a jovem promessa da academia da Williams tomará o lugar do canadiano Nicholas Latifi.

“Estou super entusiasmado por ser-me dada esta oportunidade de conduzir o meu primeiro treino livre, em Austin”, disse Sargeant. “Ter a oportunidade de pilotar no Grande Prémio dos EUA é algo extremamente especial para mim. Um enorme obrigado à Williams por depositar em mim a confiança e a crença em fazer um bom trabalho. O objetivo para mim será aprender o máximo possível da nova geração de carros. Estou ansioso por tirar o máximo partido desta experiência e aproveitá-la ao máximo”, acrescenta o piloto norte-americano.

Logan Sargeant é um dos principais candidatos a uma vaga a tempo inteiro na grelha da Fórmula 1 em 2023, tendo existido muita especulação de que o piloto de apenas 21 anos possa entrar para o lugar de Latifi. O piloto tem impressionado no seu ano de estreia na Fórmula 2, tendo já conseguido duas vitórias e dois, o que o coloca atualmente em terceiro lugar na tabela dos pilotos.

O director desportivo Sven Smeets acrescentou: “Logan [Sargeant] tem demonstrado um grande nível de habilidade e maturidade até agora nesta temporada através dos seus feitos tanto dentro como fora da pista. Ele tem apresentado boas performances na Fórmula 2, à semelhança do seu árduo trabalho durante as sessões do simulador. Pareceu-nos justo recompensar estas conquistas com a oportunidade de participar numa sessão de treinos livres em Austin”.

