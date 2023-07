F1: Williams confirma novo diretor técnico | AutoSport

James Vowles confirmou a entrada de Pat Fry para a Williams como diretor técnico, passando a ocupar este cargo que estava vazio após a saída de François-Xavier Demaison. O chefe de equipa anunciou a entrada de Fry na transmissão da Sky Sports, explicando que chegou a acordo com o engenheiro “em abril” e que “entretanto, temos estado a chegar a acordo com a Alpine”.

A escolha da Williams recaiu sobre Pat Fry porque “tem mais de 30 anos de experiência no desporto, ganhou 66 corridas, trabalhou na McLaren, Ferrari e Alpine, e todas estas equipas tiveram um desempenho incrivelmente bom. Quando voltou para a McLaren em 2018-20, vimos que a equipa deu a volta por cima e voltou a subir no desporto e no campeonato de construtores”, sublinhou o responsável da equipa britânica.

Pat Fry vai poder começar a trabalhar na Williams no final da corrente temporada.