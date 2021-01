F1: Williams com plano a 10 anos

Os novos donos da Williams, a Dorilton, assumiram a estrutura que pretendem revitalizar e tornar cada vez mais competitiva. Esse desejo não vem associado com pressão extra de o conseguir no mínimo tempo possível.

Simon Roberts confirmou que os planos da equipa são a médio prazo e que os novos donos não estão a colocar pressão extra:

“Eles estão a trabalhar num horizonte a 10 anos em termos de projeto, o que é ótimo”, disse ele à GPFans Global. “Isso não quer dizer que não estejamos sob pressão. Eles esperam que melhoremos, esperam que cumpramos. Somos uma grande equipa, é um grande grupo de pessoas e somos todos super competitivos. Nenhum de nós gosta de ser o 10º no campeonato. Estamos todos motivados por melhorar, mas sabemos que todos os outros no pit lane também o farão. Foi a altura certa para a aquisição? Foi um bom momento. Foi bastante antes de 2022 que fará realmente a diferença na nossa preparação e desenvolvimento para 2022 e ajudar-nos-á um pouco em 2021. Não vai mudar já o nosso mundo, mas esperemos que nos coloque num lugar muito, muito melhor para 2022. Mas nunca há um momento certo. Se pudesse ter sido feito há 18 meses, isso teria sido ainda melhor, mas aconteceu quando aconteceu.”

“Se investissem e quisessem que chegássemos ao meio da tabela da próxima época, então era tarde demais para isso, mas não o fizeram”, acrescentou ele. “Eles querem verdadeiramente que construamos, que ponhamos as coisas certas no lugar, que nos concentremos em áreas que realmente farão a diferença no futuro e compreendem que não há fórmula mágica na F1. Não estamos aqui porque temos apenas uma coisa errada e se corrigirmos isso, então de repente vamos ser um carro para a Q3, e eles percebem isso. Eles têm estado a trabalhar muito de perto connosco”.