F1: Williams com atualizações na segunda metade da época, já a pensar em 2025 e 2026

A Williams está a planear uma atualização em três partes para melhorar a performance do seu monolugar, concentrando-se na aerodinâmica, no design da suspensão e na redução de peso.

A equipa tem tido dificuldades com o seu FW46, que não é competitivo em nenhuma pista, o que levou a um desempenho dececionante em comparação com 2023. Apesar de ter conquistado apenas quatro pontos, o chefe de equipa James Vowles continua empenhado em melhorias a longo prazo e pretende implementar as atualizações após a pausa de verão, visando as corridas em Zandvoort, Baku ou Singapura. A Williams também mudou o foco para a preparação da temporada de 2025.

Apesar destas atualizações serem significativas, Vowles expressou cautela devido ao sucesso misto das atualizações de outras equipas como a Red Bull e a Mercedes. Além disso, a Williams já mudou o seu foco de design para a época de 2025 e está mesmo a considerar 2026, com o objetivo de avançar no desenvolvimento e melhorar o desempenho a longo prazo. Esta abordagem com visão de futuro marca uma mudança significativa para a Williams, que passa de uma estratégia anual para um plano de desenvolvimento plurianual semelhante ao das equipas de topo.

“Temos atualizações para esta pausa de verão – espero que em Zandvoort e espero novamente em Baku ou na corrida a seguir a Baku, que é Singapura”, disse Vowles em Spa. “O que posso dizer é que há números substanciais que devem contribuir para que estejamos de volta a uma posição de luta por pontos. Isso é conseguido através de uma série de coisas. São actualizações aerodinâmicas, vamos ter uma atualização da suspensão e vamos ter peso a sair do carro. Portanto, são fundamentalmente três vias principais onde quer que estejamos a fazer isto”.

“No mundo da Fórmula 1, são passos importantes, mas as minhas dúvidas prendem-se com o facto de já termos visto a RB, que tinha uma atualização e a retirou, e a Mercedes, que tinha uma atualização, que também removeu do carro. Normalmente não se vê isso, as equipas têm confiança no que fazem. Também estamos a investir no 25, por isso o nosso carro no túnel de vento não é o carro de 2024, é o de 2025 há alguns meses”, explicou. “A razão pela qual estamos a fazer isto não é porque eu acredite em 2025, mas porque quero ter o carro de 2026 no túnel o mais rapidamente possível, mas ainda assim ter uma época de 2025 sensata. Tudo o que estamos a fazer é basicamente um empréstimo para a frente, para que tudo seja feito o mais rapidamente possível em 2026. Com os recursos adicionais, temos agora membros da equipa concentrados em ’24, ’25, ’26 e um pouco de ’27 ao mesmo tempo.

Foto: Philippe Nanchino/ MPSA