F1: Williams arriscou muito na conceção do FW46 e por isso ‘atrasou’ shakedown | AutoSport

A Williams ainda não realizou o shakedown ao novo FW46, o seu monolugar para 2024, devendo-se ao facto da equipa de Grove ter arriscado “imenso” na sua conceção. O carro estará em pista na próxima terça-feira, um dia antes do início dos testes coletivos da Fórmula 1, mas trata-se de uma decisão da equipa, uma vez que, segundo James Vowles, o FW46 será muito diferente dos seus antecessores mais recentes.

O chefe de equipa da Williams admite que o trabalho de conceção do FW46 acabou por atrasar a sua primeira saída para a pista e por isso a estrutura de Grove não realizou o shakedown logo a seguir à apresentação do monolugar. Em vez disso, o FW46 real, e não aquele que foi revelado através das imagens de estúdio, vai cumprir os seus primeiros quilómetros no Barém, no mesmo traçado onde um dia depois começam os testes de pré-temporada do mundial.

“O que fizemos com este carro foi levar tudo ao limite”, sublinhou Vowles, citado pelo The Race. “Para dar algumas ideias sobre isso, a tecnologia do chassi é diferente, algumas das outras tecnologias são bastante diferentes do que já fizemos antes. Estas mudanças são enormes para uma organização, absolutamente tremendas. Algumas delas desafiaram-nos a ir mais além do que queríamos. Simplesmente não se pode fazer tudo ao mesmo tempo, não se pode mudar o que se está a fazer e quebrar ciclos tecnológicos, e colocar-se numa situação de desempenho muito melhor, sem correr um enorme risco. E nós corremos, mas não há dúvida de que o carro que temos agora, e que se verá no Barém, está atrasado”.

O responsável explicou que a sua equipa deu prioridade em testar as soluções inovadoras do FW46 em simulador do que levar o carro para o circuito de Silverstone para o seu shakedown, apesar de ter existido uma janela de oportunidade para o fazer. No entender de James Vowles, foi mais benéfico continuar a testar num ambiente controlado de simulação e “depois usar o Barém como oportunidade para começar” a temporada.

Os pilotos tinham salientado as diferenças do comportamento do novo monolugar em comparação ao seu antecessor, do que puderam experimentar em simulador. Agora percebe-se que tudo parece ter mudado na conceção do novo Williams, o primeiro carro inteiramente desenvolvido sob a supervisão de James Vowles.