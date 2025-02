F1: Williams apresentou as cores do FW47

A Atlassian Williams Racing apresentou as cores do seu novo monolugar, o FW47. Depois de terminarem em nono com 17 pontos, a equipa britânica pretende melhorar a performance, mas com o foco em 2026, ano em que a equipa espera dar um salto na tabela classificativa. Alex Albon tem agora a companhia de Carlos Sainz, numa das melhores duplas da grelha.

One legendary team, ready to climb the order once again…

And this is how they'll look doing it!#F175LIVE @WilliamsRacing pic.twitter.com/rtqlRowXcG

— Formula 1 (@F1) February 18, 2025