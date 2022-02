F1: Williams apresenta o carro a 15 de Fevereiro | AutoSport

Está fechado o calendário de apresentações. A Williams era a única equipa que ainda não tinha data de lançamento para o seu novo monolugar, mas agora já tem dia para mostrar ao mundo o novo carro.

A apresentação será feita dia 15 de fevereiro às 13h, online, e pode seguir o link abaixo fornecido para ver a apresentação no site da equipa.

Link para a apresentação AQUI

New season. New opportunities 💪



Williams Racing Season Launch: 15th February, 1pm GMT. Find out how to be a part of it 👉 https://t.co/1khB6XwV50 pic.twitter.com/RC46UAuKQm