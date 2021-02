F1: Williams apresenta novo carro em março

A Williams já revelou a data de apresentação do novo carro para 2021. O denominado FW43B vai ser apresentado a 5 de março. O carro será pilotado por George Russell e Nicholas Latifi.

Em 2020, a equipa britânica não conseguir amealhar nenhum ponto para o Campeonato de Construtores, terminando assim na última posição. A chegada a 2021 traz algumas novidades: primeiro, a Dorilton Capital, que adquiriu a equipa a meio de 2020, faz a sua primeira temporada completa.

A Williams também recebe um novo CEO, Jost Capito. O alemão teve sucesso com a Volkswagen no Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) e também já passou pela McLaren como CEO, mas esteve pouco tempo, saindo quando Ron Dennis também saiu.

Simon Roberts mantêm-se como chefe de equipa, após ter tomado essa posição como interino, após a venda da Williams à Dorilton Capital em 2020. Outro nome sonante para 2021 é o de Jenson Button. O antigo piloto e campeão mundial de Fórmula 1 em 2009 regressa à equipa, onde pilotou no início do século, num papel de conselheiro sénior.

Get this date in your diaries 🗓️ pic.twitter.com/4L77IC0HPi — Williams Racing (@WilliamsRacing) February 5, 2021

Datas das apresentações confirmadas para 2021:

McLaren: 15 de Fevereiro



AlphaTauri: 19 de Fevereiro



Alfa Romeo: 22 de Fevereiro



Mercedes: 2 de Março



Williams: 5 de Março