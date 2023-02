F1: Williams apresenta cores do novo monolugar | AutoSport

Ainda não vimos a forma do novo FW45, mas já conhecemos as suas cores. A Williams apresentou ao mundo a nova decoração do monolugar com que irá tentar sair do fundo da tabela.

O novo bólide da equipa britânica apresentou-se com um esquema de cores muito semelhante ao do ano passado, com a adição de um novo parceiro, a Gulf. As cores da empresa petrolífera aparece de forma algo discreta no esquema de cores do carro deste ano, ao contrário do que se poderia esperar.

Passado glorioso, presente em construção

A Williams é uma das equipas com mais história e mais pedigree da F1. Com 805 GP, 114 vitórias, 128 poles, 313 pódios, nove títulos de construtores e sete títulos de pilotos, é uma das equipas mais antigas, mais vitoriosas, mais prestigiada e mais acarinhada do paddock da F1. Fruto da vontade e perseverança de Sir Frank Williams, a equipa com o seu nome viveu sempre uma montanha-russa, com épocas gloriosas e momentos baixos que teriam deitado abaixo qualquer um que não tivesse a resiliência de Frank Williams, um homem que nunca virou a cara a qualquer desafio. A Williams ganhou um norte com a entrada de Patrick Head e até 2004 foi sempre uma das equipas mais bem colocadas e mais fortes da F1. Mas desde o início do segundo milénio que a equipa enfrentou sucessivas crises, com decisões menos felizes, problemas financeiros e uma competitividade sempre abaixo do desejado. Houve um pequeno raio de sol de 2014 a 2016, em que a equipa voltou a chegar aos lugares mais acima na tabela (sem nunca ser candidata a vitórias ou títulos) mas o balão de oxigénio depressa se esvaziou e a equipa regressou ao fundo da tabela.

Sem capacidade para dar a volta à situação, a família Williams vendeu a sua equipa à Dorilton, que assumiu os destinos da estrutura britânica, com o objetivo de a levar de novo ao topo. Fez-se uma reestruturação com a entrada de Jost Capito e durante dois anos o alemão esteve à frente dos destinos da equipa, com a oportunidade de dar um passo significativo em frente com a entrada em cena dos novos regulamentos. Infelizmente, a Williams não evoluiu na entrada desta nova era da F1 e o esforço feito até então foi em vão.

Nova era

De forma algo surpreendente, a liderança da equipa foi repensada, com a saída de Capito para a entrada de James Vowles, ex. engenheiro da Mercedes, responsável pela estratégia da equipa. Vowles foi convidado para liderar o projeto Williams, numa aposta ao mesmo tempo, arriscada e arrojada. Tem agora como missão criar as bases para que a evolução da equipa aconteça de facto.

Este é quase um ano zero (mais um) para a equipa, em que vai usar a base pouco entusiasmante do ano passado, para evoluir enquanto Vowles se instala na equipa e começa a guiar a estrutura para onde pretende.

Quanto ao alinhamento de pilotos, Alex Albon e Logan Sargeant foram os escolhidos. Albon regressou no ano passado à F1 depois de um ano como piloto de reserva da Williams. Conseguiu excelentes resultados e mostrou que podia ser a referência que a equipa precisa para o futuro. O talento do tailandês foi por vezes subvalorizado, mas tem agora na Williams uma casa onde poderá crescer e mostrar tudo o que pode fazer. Já Logan Sargeant é um dos estreantes do ano e chega com a missão de substituir NIcholas Latifi, que penou no ano passado. A fasquia está, portanto, bem acessível.

O novo carro

O FW45, que será apresentado a 13 de fevereiro, sendo uma evolução do FW44. As extremidades do fundo foram levantadas para satisfazer o Regulamento Técnico FIA 2023 atualizado e a equipa aproveitou a oportunidade para fazer evoluir fortemente o conceito dos sidepods, o que se tornou possível através da otimização do esquema de arrefecimento da unidade motriz. Há também modificações na disposição da suspensão frontal, bem como nas principais superfícies aerodinâmicas externas. Como resultado, o FW45 é aerodinamicamente mais eficiente do que o FW44, com mais downforce e melhores características comportamento. Os pneus Pirelli 2023 são uma evolução da versão 2022 e o FW45 foi é otimizado para as características melhoradas dos novos pneus.

