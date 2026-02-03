F1: Williams apresenta a decoração do FW48

A Williams apresentou oficialmente a decoração do seu monolugar para 2026, o FW48, numa cerimónia realizada na fábrica de Grove perante cerca de 1.200 colaboradores, com a presença do diretor de equipa James Vowles e dos pilotos Carlos Sainz e Alex Albon.

A revelação surge após um início atribulado de temporada, marcado pela ausência no shakedown de Barcelona devido a atrasos de produção. Vowles garantiu que o carro superou todos os testes obrigatórios de segurança e que a equipa estará presente nos testes oficiais de pré-época no Bahrein, a partir de 11 de fevereiro, numa fase em que terá de recuperar terreno face a todos os rivais.

O novo esquema de cores é dominado por um azul brilhante, combinado com uma secção traseira em preto e linhas vermelhas e brancas que evocam modelos históricos campeões da equipa, como os utilizados por Nigel Mansell e Damon Hill. A principal alteração estética passa pela introdução de branco nas laterais, bem como nas asas dianteira e traseira.

The wait is over. Meet the FW48 livery 🤩 pic.twitter.com/Q88qWS0jI5 — Atlassian Williams F1 Team (@WilliamsF1) February 3, 2026

O FW48 estreia igualmente novos patrocinadores, entre os quais se destaca o banco Barclays, historicamente ligado à estrutura fundada por Sir Frank Williams. Depois de ter terminado o campeonato de construtores de 2025 no quinto lugar, a formação britânica pretende dar novo passo em frente no seu percurso de regresso às posições cimeiras.

James Vowles, aquando da apresentação:

“2026 é o próximo passo no caminho de regresso ao topo para a Atlassian Williams F1 Team. Temos uma grande dupla de pilotos, novos parceiros e queremos construir sobre o sucesso do ano passado, embora saibamos que o desafio será enorme. Esperamos que os nossos fãs adorem esta nova decoração.”

Alex Albon:

“É sempre especial ver uma nova pintura pela primeira vez e o FW48 está incrível. O design é arrojado, moderno e inconfundivelmente Williams. Mal posso esperar por vê-lo em pista em 2026.”

Carlos Sainz:

“O FW48 é uma verdadeira declaração de intenções para 2026. Celebra a herança da equipa e, ao mesmo tempo, assume um visual fresco para a nova era. Estou entusiasmado por correr com esta decoração e partilhar esse momento com os fãs em todo o mundo.”