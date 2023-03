F1: Williams apostada num plano a médio prazo | AutoSport

James Vowles tomou conta das operações da Williams já depois da apresentação do FW45 e a poucos dias dos testes de pré-temporada, mas já começou a apontar para o recuperar da equipa britânica na classificação. No entanto, o responsável da equipa garante que não vai colocar em causa o progresso da estrutura para desenvolver o FW45 para tentar subir na classificação. Ou seja, a Williams está a apostar num plano a médio-longo prazo para recuperar e não usarem todos os meios técnicos para desenvolver o carro atual.

Vowles explicou que a “intenção dentro da organização é clara. Se tiver de tomar uma escolha entre uma decisão que nos faça progredir na próxima semana, ou uma que nos beneficie mais em seis meses, 12 meses, ou 24 meses, escolhemos a última dessas duas opções”. O futuro da equipa é mais importante do que o projeto de 2023, reforçou Vowles. “Queremos criar alicerces que durem não só um ano, mas três a cinco anos”, disse o homem forte da Williams, acrescentando que “o que não podemos fazer é sacrificar nada disso pelo benefício de curto prazo do FW45”. O novo chefe de equipa da Williams admite, porém, que haverá atualizações para o carro deste ano.

Ainda sem um diretor responsável na equipa, Vowles tinha já deixado claro que não tem pressa para recrutar um responsável.