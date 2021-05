F1: Williams apoia totalmente George Russel

Ao contrário daquilo que a Mercedes, através de Toto Wolff, fez e que ainda mantém laços contratuais com George Russel, a atual equipa do piloto apoia-o totalmente depois do acidente em Imola.

O chefe de equipa da estrutura britânica, Simon Roberts afirma que a hipótese real de ultrapassagem de Russel a Valtteri Bottas era real e que atuação do piloto não merece criticas.

“Ele estava numa boa posição, tinha mérito na sua posição em pista. Vi o vídeo dele a sair da curva 18, na minha mente não há absolutamente nenhuma dúvida de que parecia que estava pronto a ultrapassar. Portanto, não temos absolutamente nenhuma preocupação ou crítica em relação ao que George fez. Pensamos que essa foi a coisa certa a fazer. É evidente que não resultou e há razões para isso (…) Mas, para mim, volto à saída da curva 18. Foi uma boa saída, ele teve melhor tração, estava no cone de aspiração e tinha DRS, porque é que não o faria?”

Quanto à agressividade que tanto se discutiu em relação ao jovem piloto britânico e que a sua tentativa de ultrapassagem ao Mercedes, carro bem mais rápido que o Williams, Roberts não pensa assim.

“Não acho que tenha sido particularmente agressivo, para ser honesto, depende, não sei o que as pessoas veem (…) E isso não foi no meu entender um movimento agressivo e insistente.”

Independentemente do apoio total da equipa Williams, que é normal visto que Russel tem um papel importante e decisivo nos planos da estrutura, a ultrapassagem não foi conseguida e no final do dia nenhum dos dois pilotos terminou a corrida.