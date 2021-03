F1: Williams ao sabor do vento

O FW43B da Williams parece ser um passo muito interessante por parte da equipa britânica, que conseguiu ganhar tempo em relação ao ano passado, isto apesar dos novos regulamentos que ditaram um corte de 10% na aerodinâmica. Mas nem tudo são boas notícias.

As condições da pista do Bahrein, com muito vento mostraram as fragilidades do novo monolugar como explicou George Russell:

“Este teste foi muito produtivo para a equipa, fizemos uma quantidade incrível de voltas, sem problemas de fiabilidade. Sabíamos antes da época – e confirmámos nestes dias – que o nosso carro era incrivelmente sensível ao vento”, admitiu ele. “As condições destes últimos três dias trouxeram à tona o pior do carro, o que tem sido positivo em termos de análise. Mas também penso que o nosso desempenho como um pouco de altos e baixos nesta temporada e infelizmente com bastante frequência nas mãos do vento”.“Optámos por encontrar mais downforce”, revelou ele, “mas à custa de sermos um pouco mais sensíveis. Foi essa a nossa decisão e, em última análise, reconhecemos que se estivéssemos consistentemente a um ritmo definido, como provavelmente estivemos no ano passado, não conseguiríamos marcar pontos. Só temos de ser rápidos em duas corridas, por exemplo, e acabaremos potencialmente em oitavo ou nono lugar no campeonato. A Haas marcou três pontos, Alfa marcou oito, e queremos tentar ser o mais rápidos possível quando as estrelas quase se alinharem. Mas é uma pequena decisão que tomamos, pois em última análise acreditamos que irá produzir melhores resultados em algumas corridas”.