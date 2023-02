F1: Williams anunciou novo patrocinador | AutoSport

A Williams apresentou oficialmente um novo patrocinador, que pertenceu até ao final de 2022 ao portfólio de parceiros da McLaren: a Gulf Oil International. A nova parceria vai mais além da equipa de Fórmula 1, uma vez que a Gulf será parceira da Williams Racing Driver Academy e da Williams Esports, acabando por contribuir para as carreiras dos jovens pilotos.

O novo acordo faz com as míticas cores do logotipo da Gulf sejam refletidas no novo FW45, fatos de piloto de corridas, pórtico pitstop, além de outros elementos. Haverá uma série de iniciativas de marketing entre as partes, tanto dentro como fora de pista.

Matthew Savage, presidente da direção da Williams, disse: “Estou incrivelmente entusiasmado com esta parceria entre a Williams Racing e a Gulf, uma marca global de renome e confiança, que depositaram em nós a sua confiança como parceiro a longo prazo. Isto significa a força da nossa marca e das nossas ofertas comerciais, à medida que continuamos a nossa transformação. A Gulf e a Williams Racing partilham uma ilustre herança do desporto automóvel e, juntos, estamos a fazer história com esta parceria”.

A desilusão por não vermos as cores da Gulf Racing no monolugar da Williams foi evidente, mas a porta não está fechada a vermos algo semelhante ao que a McLaren fez com uma pintura única no GP do Mónaco. Questionado pela Motorsport.com sobre se a ideia de um esquema de cores completo foi considerada, o CEO da Gulf Oil International, Mike Jones, disse: “Claro que tudo o que fizermos no futuro terá de ser maior e melhor do que antes. Temos muitos fãs da Gulf Oil International em todo o mundo, temos muitos pedidos para o nosso esquema de cores. Queremos que a nossa decoração seja especial. Estamos a lançar uma série de planos de ativação da marca. Sentimos sempre que a Gulf é a favorita dos adeptos. E queremos realmente que os nossos adeptos façam parte disso. Por isso, claro, estamos a procurar soluções diferentes para isso, em todo o espectro da Fórmula 1. E vamos lançar os nossos planos de ativação num futuro próximo”.