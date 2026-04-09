F1: Williams anuncia reforço para a área técnica

A Williams também anunciou hoje um reforço para a sua área técnica, com a chegada de Dan Milner, vindo da Mercedes.

Milner esteve ligado aos projetos da Honda, Brawn GP e Mercedes e agora muda-se para Grove para assumir o cargo de Chief Engineer – Vehicle Technology (Engenheiro-chefe – Tecnologia de Veículos). Em Brackley, Milner passou de funções de simulação e design para cargos de liderança sénior, incluindo seis anos à frente da integração das unidades motrizes e do design de transmissão, contribuindo para oito títulos consecutivos de construtores. Mais recentemente, foi Engenheiro Chefe de I&D, liderando equipas em programas de desenvolvimento e testes; fora da F1, trabalhou em cargos de design de topo na America’s Cup, com a Ineos Britannia, e no setor de defesa.

Na Williams, Dan Milner será responsável pela Tecnologia de Veículos, impulsionando o desempenho dentro e fora do automóvel através de programas tecnológicos complexos e integrados.

“Estou muito feliz por me juntar à equipa Atlassian Williams F1 como Engenheiro Chefe de Tecnologia de Veículos”, disse Milner. “Após 20 anos de ligação com a Brackley, este é o momento certo para assumir um novo desafio. A Williams tem um plano claro e ambicioso para o futuro, e estou ansioso por contribuir com a minha experiência e conhecimento para acelerar esta viagem. Mal posso esperar para conhecer a equipa, aprender sobre a organização e começar a trabalhar para transformar ideias em desempenho em pista”.