F1: Williams anuncia data de apresentação | AutoSport

Williams deverá ser a primeira equipa a apresentar as cores para a temporada de 2023 da Fórmula 1, tendo anunciado hoje a data do evento de lançamento para seis de fevereiro, 5 dias antes da AlphaTauri. A equipa de Grove não deverá apresentar ainda o “produto final” do FW45 no evento que tem lugar às 14 horas do dia 6 do próximo mês no website da Williams.

Enquanto Alexander Albon e Logan Sargeant estarão presentes no evento, ainda não foram divulgados os substitutos para os cargos exercidos por Jost Capito e François-Xavier Demaison.