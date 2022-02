F1: Williams anuncia acordo com a Duracell | AutoSport

Williams Racing anunciou uma nova parceria de vários anos com a Duracell, um dos principais fabricantes mundiais de pilhas alcalinas de alto desempenho, células especiais e recarregáveis. A Duracell e a Williams irão colaborar numa variedade de iniciativas de marketing de alto perfil, incluindo um grande anúncio televisivo, desportos e ativações no terreno em vários Grandes Prémios, começando com o GP de Miami em Maio. A marca Duracell irá figurar de forma proeminente no carro Williams, kit de equipa e nos fatos de corrida de Alex Albon e Nicholas Latifi.

Jost Capito, Team Principal e CEO da Williams Racing disse: “Estou muito orgulhoso desta parceria entre a Williams e a Duracell, e estou grato pela confiança que depositaram em nós. Ter o seu nome na lateral do nosso carro é para mim um destaque pessoal, pois o meu apelido há 30 anos tem sido Duracell – porque nunca fico sem energia. Estou muito ansioso pelo nosso trabalho em conjunto”.

Ramon Velutini, Director de Marketing & Presidente da Duracell, disse: “Estamos satisfeitos por fazer parceria com a Williams Racing e estamos ansiosos por ver a equipa voltar a subir na grelha. A nossa paixão partilhada pelo desempenho, um foco na vitória e um compromisso com a excelência em engenharia fizeram do trabalho com a equipa Williams um ajuste natural para a nossa marca. Williams, tal como Duracell, compreende que “suficientemente bom” nunca é suficiente. Estou emocionado por eles estarem a utilizar a nossa mais recente tecnologia para alimentar os seus dispositivos críticos no dia da corrida”.