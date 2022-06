F1: Williams ainda pondera atualizações | AutoSport

A Williams procura ainda mais performance do seu carro, mas ainda não decidiu quando irá implementar as melhorias no monolugar. Depois de duas provas cinzentas e com poucos pontos positivos, a Williams pondera quando irá atualizar o seu carro, como explicou Dave Robson, responsável da equipa:

“No Mónaco, o carro portou-se bastante bem. Ainda é um pouco complicado com os pneus, mas isso é provavelmente o mesmo para todos e, claramente, qualquer downforce extra que tenha não faz mal nenhum”, disse Robson, citado pelo The Race. “Há algumas boas direções e peças que definitivamente tornariam o carro mais rápido, mas ainda estamos a ponderar exatamente quando é que as devemos implementar”.