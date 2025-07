F1: Williams a ficar para trás, pilotos preocupados

Os pilotos da Williams, Alex Albon e Carlos Sainz, expressaram preocupação com o facto de a equipa estar a começar a ficar para trás na competitiva batalha do meio do pelotão da Fórmula 1, apesar de um forte início na temporada de 2025.

Albon destacou os problemas de arrefecimento como um problema recorrente, levando a desafios na gestão das corridas e até mesmo a desistências. Embora tenha conquistado pontos no Grande Prémio da Grã-Bretanha, ele reconheceu que equipas rivais como a Sauber e a Haas estão a melhorar com atualizações, e a Williams corre o risco de ficar para trás sem um desenvolvimento semelhante.

“Não estamos numa situação má. Apenas passámos por um período difícil. Teremos mais tempo para analisar os dados. Fizemos alguns testes no carro para ver de onde vem este problema de sobreaquecimento. Ainda precisamos resolver isso para Spa”, disse ele. “Ao mesmo tempo, vejo a Sauber, vejo a Haas. Todas elas estão a ficar cada vez mais rápidas. Elas fizeram melhorias nos seus carros. Agora estamos a ficar para trás. Pelo menos nestes últimos dois fins de semana, não fomos a quinta equipa mais rápida”, acrescentou. “Estamos definitivamente mais abaixo do que isso. Estamos a fazer melhorias”.

Sainz ecoou essas frustrações, apontando para uma combinação de azar, erros de estratégia e problemas de execução que impediram a equipa de capitalizar o ritmo sólido do carro. Apesar disso, ambos os pilotos continuam otimistas, enfatizando a velocidade subjacente do FW47 e confirmando que as atualizações estão a caminho. Eles acreditam que, com uma melhor execução e as novas atualizações, a equipa pode voltar à sua forma do início da temporada e competir fortemente no meio do pelotão.

“Estamos a dar o nosso melhor para resolver todas estas questões e situações», disse Sainz, citado pelo Motorsport Week. “Uma coisa que nos mantém calmos e animados é que a velocidade do carro está lá. Estou muito confiante de que poderíamos ter vencido a batalha do meio do pelotão na Áustria, mesmo partindo quase da última posição, com o ritmo que tínhamos. Em todas as corridas, somos muito rápidos e temos um carro muito competitivo, mas precisamos começar a organizar as coisas e cometer menos erros como equipa, o que acredito que vai acontecer”.