F1, Williams: 100 pitstops para o Capitão Sir Tom Moore

A Williams Racing vai honrar o Capitão Sir Tom Moore no Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1 e tem como objetivo completar 100 pitstops durante o fim-de-semana da prova portuguesa. Com a ajuda do pessoal da fábrica, vai levar a cabo o Desafio Capitão Tom Moore 100.

O Capitão Moore pretendia angariar 1.000 libras para instituições de caridade do Serviço Nacional de Saúde Britânico, completando 100 voltas do seu jardim a 6 de Abril de 2020: e acabou por angariar uns espantosos £38,9 milhões à medida que os seus esforços capturavam a atenção do povo britânico. Foi nomeado cavaleiro pelos seus incríveis esforços de angariação de fundos e faleceu no início deste ano com a idade de 100 anos.

Para assinalar o seu 101º aniversário, a 30 de Abril, a Fundação Capitão Tom convidou as pessoas a aceitarem um desafio centrado em torno do número 100 – e Williams terá como objectivo completar 100 pitstops durante os três dias do fim-de-semana do Grande Prémio de Portugal.

A equipa de acompanhantes e pessoal da fábrica de Grove irá empenhar-se em completar esta tarefa única, uma vez que a Williams angariará fundos para a caridade oficial da equipa: a Spinal Injuries Association.

“O capitão Sir Tom Moore inspirou milhões em todo o mundo, com a sua simples mensagem de esperança, “Amanhã será um bom dia” e trouxe conforto e alegria a tantos em todo o mundo, durante a pandemia”, disse o CEO da Williams, Jost Capito.

“Tem sido um tempo desafiante para todos e ainda é, e queremos aproveitar esta oportunidade para fazer algo em sua memória, ao mesmo tempo que angariamos dinheiro para uma causa muito digna.

Como equipa, temos grande orgulho nos nossos pitstops, pelo que este é um grande desafio para a equipa, tanto na pista como na fábrica, a realizar em conjunto. E estamos ansiosos por fazê-lo”, disse.