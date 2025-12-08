F1: Will Joseph, o apoio de Lando Norris nas corridas

O engenheiro de pista de Lando Norris, Will Joseph, destacou o orgulho que sente por integrar a conquista do primeiro título mundial do britânico, assegurado no Grande Prémio de Abu Dhabi. Após anos de parceria estreita, marcada por momentos difíceis e triunfos significativos, Joseph sublinhou a importância da relação de confiança entre ambos para alcançar o objetivo máximo da Fórmula 1.

Joseph foi a voz que guiou o britânico até à bandeira de xadrez, num momento de enorme tensão: caso Norris tivesse perdido posição para Charles Leclerc, o campeonato mudaria de mãos. O engenheiro reconheceu que, apesar do ambiente de pressão, o piloto se mostrou mais calmo do que a própria equipa.

Quem é Will Joseph?

Will Joseph é um engenheiro de Fórmula 1 britânico formado na Universidade de Cambridge com um mestrado em Engenharia Aerotérmica e Aeroespacial. Ingressou na McLaren em agosto de 2006 como Engenheiro de Design, responsável por componentes de suspensão e travões, evoluindo para Engenheiro de Construção em 2010 e depois para Engenheiro de Testes de Simulador em 2011. A partir de janeiro de 2012, passou para a equipa de pista como Engenheiro de Performance, trabalhando diretamente com pilotos como Lewis Hamilton (2012), Sergio Pérez (2013), Kevin Magnussen (2014) e Fernando Alonso (2015–2017).​

Em outubro de 2017 foi promovido a Engenheiro de Corrida Sénior e desde 2019 é o engenheiro de corrida de Lando Norris, acompanhando o piloto britânico desde a sua estreia na F1. Em 2024 acumulou a função de Diretor de Engenharia de Corrida da McLaren, supervisionando todas as operações de engenharia de corrida da equipa. Joseph acompanhou Norris na conquista da primeira vitória na F1 (GP de Miami 2024) e do título de Campeão do Mundo em 2025, sendo reconhecido pela relação de trabalho longa e estável que mantém com o piloto.

A preparação para a corrida decisiva

Joseph revelou que a preparação meticulosa da McLaren para a corrida incluiu longas discussões sobre cenários possíveis, o que se revelou decisivo. Afirmou também que Norris, agora campeão do mundo e o 11.º britânico a chegar ao título, tem sido responsável por tornar a equipa cada vez mais forte, invertendo a dinâmica que inicialmente colocava a estrutura a guiá-lo no desenvolvimento.

O engenheiro comentou ainda um momento crítico da corrida: o episódio em que Norris foi colocado sob investigação por alegadamente ter ganho vantagem ao sair de pista numa luta com Yuki Tsunoda. Joseph optou por não informar o piloto durante a prova para evitar distrações, sublinhando que gerir o estado psicológico de um piloto é uma das tarefas mais complexas de um engenheiro de pista.

Will Joseph afirmou: “Acho que o Lando parecia mais confortável do que nós! Sabíamos mais ou menos quanto ritmo ele tinha em reserva. A certa altura dissemos: ‘Basta [sobre o Leclerc], usa o ritmo e afasta-te, porque isto está a deixar-nos demasiado nervosos.’”

Sobre a preparação, acrescentou: “Não dormi muito esta noite. Passámos por todas as possibilidades, os ‘ses’, os ‘mas’, e se o Verstappen faz isto, e se faz aquilo. Preparámo-nos muito bem, tivemos discussões fortes ontem à noite e esta manhã, e isso valeu a pena. A McLaren prepara-se bem. Alguns criticam-nos, outros dizem que falamos demasiado no rádio. Mas preparamos, executamos e correu bem. Ganhámos o Mundial de Construtores em Singapura e hoje fizemos história de novo com o Lando — tenho muito orgulho em fazer parte disto.”

Sobre a evolução da relação com Norris:

“A cada ano fica melhor e agora estamos num ponto em que o Lando nos lidera; é mais exigente connosco e a mesa virou. No início éramos nós a puxar por ele e agora é ele que puxa por nós, e isso faz-nos trabalhar ainda mais.”

Quanto ao momento em que Norris esteve sob investigação, explicou:

“Sou bom a matemática, fiz um curso de engenharia. Sei afinar um carro, trabalhar com engenheiros — isso é o básico, é fácil. A psicologia não é normalmente o ponto forte de um engenheiro, por isso manter essa gestão psicológica com um piloto é a parte mais difícil. Foi isso que achei mais difícil. Mas trabalhámos nisso: temos uma relação muito próxima e muito confiável. Há muitas coisas não ditas porque existe essa confiança — e funciona, funciona mesmo.”

