F1, Will Ford: “Aos fãs que esperaram duas décadas: estamos de volta”

Will Ford, trisneto do fundador da Ford, Henry Ford, publicou uma carta emotiva assinalando o regresso da marca à Fórmula 1, numa parceria com a Red Bull Powertrains. Após 22 anos de ausência, a construtora norte-americana prepara-se para voltar ao topo do desporto motorizado em 2026, reforçando a sua ligação histórica às corridas.

A Ford regressa à Fórmula 1 como parceira técnica da Red Bull, apoiando o desenvolvimento da nova unidade motriz que será utilizada a partir de 2026. Este projeto marca a estreia da equipa de Milton Keynes com um motor totalmente desenvolvido internamente, agora com o contributo da marca norte-americana, num contexto de profunda reformulação regulamentar.

A apresentação da nova decoração dos monolugares da Red Bull e da Racing Bulls teve lugar em Detroit, cidade-sede da Ford, sublinhando o simbolismo deste regresso às competições de topo. O novo motor destaca-se pelo aumento significativo da componente elétrica, refletindo a aposta tecnológica da Fórmula 1 e da própria Ford.

Will Ford sublinha que o envolvimento da marca vai além da visibilidade desportiva, destacando a transferência de tecnologia para os veículos de produção. Os sistemas de alta voltagem, o software de baterias e as soluções de eficiência energética desenvolvidas para a Fórmula 1 terão impacto direto nos futuros modelos da Ford, incluindo veículos comerciais e de uso diário.

A carta recorda ainda as origens competitivas da empresa, remontando à vitória de Henry Ford numa corrida em 1901, momento decisivo para garantir o investimento que permitiu a criação da Ford Motor Company. Para Will Ford, o regresso à Fórmula 1 representa não apenas um retorno às raízes, mas também um compromisso com a inovação, a engenharia de excelência e a superação de desafios técnicos.

Apesar do entusiasmo, o dirigente reconhece a dureza da competição e sublinha que a Ford encara este projeto com realismo, respeito pelos adversários e determinação em evoluir continuamente.

Will Ford:

“Há 125 anos, o meu trisavô entrou numa corrida sem ser favorito. Essa vitória não lhe deu apenas um troféu, deu-lhe a oportunidade de criar a Ford Motor Company. A nossa história nasceu das corridas. Depois de 22 anos, estamos de volta ao auge do desporto motorizado. Vinte e dois anos é demasiado tempo longe da Fórmula 1.”

“Quando vi as novas decorações da Red Bull, não vi apenas uma ferramenta de marketing. Vi o nome da minha família novamente num palco global onde temos assuntos por resolver. Estamos a ajudar a desenvolver uma unidade de potência de alta voltagem. Isto não é um passatempo. É o lado mais duro do desporto: noites longas e desafios técnicos exigentes.”

“Os sistemas elétricos e o software de baterias que estamos a aperfeiçoar para 2026 são a base dos veículos que os nossos clientes irão conduzir no dia a dia. Não estamos na Fórmula 1 apenas para ganhar troféus. Estamos aqui para construir melhores automóveis Ford.”