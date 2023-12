F1 / WEC: Quem escolheria como colega de equipa de Verstappen e Alonso em Le Mans? (Sondagem) – Resultados | AutoSport

Fernando Alonso e Max Verstappen estão interessados em fazer as 24h de Le Mans em conjunto. Verstappen nunca escondeu o desejo de tentar vencer a mítica prova francesa, que Alonso já conquistou por duas vezes. A dupla tem falado da possibilidade de competirem juntos na prova rainha do endurance.

“Tenho falado com o Fernando sobre isso”, disse Verstappen num evento da Honda. “Ele disse que só gostaria de o fazer comigo novamente. Então eu disse ‘isso seria muito fixe. A única coisa é que, para Le Mans, não há um peso mínimo para o piloto. Eu sou um piloto bastante pesado, por isso teria de encontrar companheiros de equipa leves para compensar. Mas o Fernando é bastante leve, por isso seria bastante bom. Mas teríamos de encontrar outro, por isso tenho de dar uma vista de olhos.”

A questão para esta sondagem é muito simples: Quem escolheria para companheiro de Versappen e Alonso para uma prova de 24h da atual grelha da F1? Que piloto gostariam de ver a fazer equipa com o duo acima referido.

O resultado da sondagem é interessante. Lewis Hamilton foi o mais votado com 33,1% dos votos, seguido de Lando Norris (24,9%) e Charles Leclerc (15%). Carlos Sainz (5%) e Daniel Ricciardo (4,3%) ainda ficaram no top 5 dos mais votados.

Certamente que uma tripla Verstappen, Hamilton e Alonso seria tremenda. Três campeões que dispensam apresentações, três das maiores figuras do automobilismo. Seria um sonho para todos se tal acontecesse. Mas Hamilton raramente mostrou vontade de competir fora da F1. Ao contrário de Verstappen e Alonso, Hamilton esteve sempre muito focado na F1 e nunca pareceu dar sinais de querer tentar a sua sorte noutras competições.

Lando Norris foi a segunda escolha dos leitores. Além de ser um dos pilotos mais cobiçados do momento, Norris tem alguma experiência em corridas de resistência. Em 2018, foi colega de equipa de Fernando Alonso nas 24h de Daytona, numa estreia auspiciosa. Alonso já andava a sondar novas experiências, mas Norris ainda não era a estrela da F1 que conhecemos agora. Era apenas uma jovem promessa às portas da F1. O stint que fez durante a noite, à chuva, superou todas as expetativas e foi uma das mais brilhantes exibições desse ano. O miúdo de 18 anos esteve à altura do bicampeão do mundo de F1. Voltar a ver Norris num carro de endurance com Alonso seria sem dúvida interessante e talvez um dos mais fortes, pelas caraterísticas dos três pilotos.

Charles Leclerc foi o terceiro mais votado. O talento do monegasco é inquestionável e a sua velocidade é bem conhecida de todos. Leclerc já mostrou vontade de tentar Le Mans no futuro, mas ainda não experimentou a exigência das corridas de longa duração. Mas seria também um alinhamento muito interessante.

Curiosamente, o único piloto da grelha que venceu as 24h de Le Mans, além de Alonso, Nico Hulkenberg, recebeu apenas 3,6% dos votos. Hulkenberg é um dos pilotos com mais experiência nas corridas de longa duração do atual grid da F1, mas os leitores não pareceram muito interessados em ver uma tripla com o alemão, que venceu Le Mans em 2015. Também Kevin Magnussen, que fez uma época no IMSA e conhece já bem a realidade das corridas de resistência, foi dos pilotos menos votados.

