F1/ WEC, Mick Schumacher: Uma história por contar | AutoSport

Schumacher não esconde que está no WEC para ganhar ritmo competitivo e mostrar-se de novo ao mundo. O piloto de reserva da Mercedes e piloto Alpine para 2024 está a preparar a próxima época com o foco no WEC, mas não se quer afastar da F1, como admitiu ao AutoSport no teste que a Alpine fez em Portimão.

O alemão acredita que haverá muitas mudanças em 2025 e que poderá ser opção para uma das vagas que poderá surgir:

“Acredito que haverá muitas mudanças em 2025, por isso estou à espera que essa “bomba” rebente. Não vejo porque não haverá uma oportunidade para mim, mas agora quero focar-me apenas em trabalhar bem no que vou fazer em 2024, no WEC, com a Alpine, para tentarmos vencer Le Mans. Quando tiver algum tempo livre pensarei no que acontecerá depois disso. Talvez a minha passagem pelo WEC seja o que preciso para mostrar novamente ao mundo e à F1 que sou capaz de fazer bem o trabalho e que foi um erro não ter uma oportunidade durante dois anos”.

Confrontado com o tratamento que recebeu na F1 e se considerava que tinha sido um algo injustiçado, Schumacher foi lacónico:

“Temos o campeão da F2 de 2020 que não está a correr na F1 e os terceiros e o sexto ainda estão a correr e isso deve dar uma indicação de como me sinto em relação a isso”.