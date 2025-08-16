F1 / WEC: Mick Schumacher poderá combinar WEC com papel de piloto de reserva na Cadillac

Mick Schumacher poderá entrar na Cadillac, mas não pela porta que certamente desejaria. O piloto alemão pode ser um alvo apetecível para estrutura de corridas de resistências, que tem agora uma vaga em aberto, com a saída de Jenson Button.

Entre 2023 e 2024, Schumacher ocupou um lugar de reserva na Mercedes, regressando depois às pistas com a equipa WEC da Alpine. Após terminar a sua ligação à Mercedes no final de 2024, concentrou-se inteiramente na sua carreira de corridas com a Alpine em 2025, já somando dois pódios nesta temporada, em Imola e Spa, ao volante do A424 Hypercar.

Com a saída iminente de Jenson Button da equipa Jota, a vaga ao lado de Earl Bamber e Sebastien Bourdais poderá abrir uma oportunidade para Schumacher. Assinar pela Jota poderia ainda colocar Schumacher numa posição estratégica para assumir um papel na nova equipa Cadillac F1, que se prepara para estrear na Fórmula 1 em 2026. Sergio Perez já terá fechado acordo com a Cadillac para 2026, enquanto o colega de equipa ainda não foi definido, com Valtteri Bottas, Felipe Drugovich entre os potenciais candidatos.

Embora Schumacher não esteja atualmente em linha para um lugar na equipa de F1, a sua entrada na Jota poderia consolidar o seu papel de piloto de reserva da Cadillac, mantendo vivas as suas ambições de regressar à F1. Graeme Lowdon, chefe da Cadillac F1, confirmou ter mantido conversações com Schumacher sobre um papel na equipa para 2026.