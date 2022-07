F1 / WEC: Fernando Alonso tem as portas abertas para o programa LMDh da Alpine | AutoSport

Fernando Alonso pretende ser considerado um dos melhores pilotos do mundo. Olhando para a sua carreira e o que pode fazer na F1, o próprio já referiu que para isso acontecer, terá de ganhar 8 títulos na F1, o que considera pouco provável, ou então ganhar noutras categorias. Alonso já venceu Le Mans, Daytona, o WEC, já tentou a Indy 500 e o Dakar. Não parece que o espanhol tenha muita vontade de regressar ao endurance, onde já não tem nada a ganhar, mas a Alpine parece disposta a dar-lhe um lugar, quando deixar a F1 e, segundo os rumores, as discussões entre as partes para a renovação do contrato têm isso em conta.

Segundo a The Race, a Alpine está disposta a abrir as portas do endurance ao asturiano, sendo ele uma lenda do desporto e da marca, segundo o CEO Laurent Rossi:

“Sim, sempre fez parte da discussão”, disse Rossi quando lhe perguntaram se uma mudança para o programa de endurance a longo prazo faz parte das suas atuais discussões com Alonso. “No ano passado, mesmo quando estávamos a discutir a renovação para este ano, falámos sobre o facto de Fernando ser uma lenda do desporto, mas também uma lenda do Grupo Renault. Para nós, ele é o campeão e vai ter sempre um lugar nos LMDh. No dia em que ele mudar, será bem-vindo a esta equipa. Portanto, é óbvio que isto faz parte da discussão. De facto, tomámos essa decisão também a pensar nisso em primeiro lugar”.