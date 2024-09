F1: W15 receberá maior atualização em Austin

A Mercedes planeia introduzir uma grande atualização para o seu W15 no Grande Prémio dos Estados Unidos em outubro.

Depois de ter enfrentado desafios com a sua anterior atualização no Grande Prémio da Bélgica e de ter optado por não utilizar a mais recente especificação de piso no Grande Prémio do Azerbaijão, a equipa continua concentrada no seu calendário de desenvolvimento. A atualização para Austin será a atualização mais significativa da equipa, com melhorias mais pequenas planeadas para as últimas corridas da época.

No Grande Prémio do Azerbaijão, George Russell terminou em terceiro, enquanto Lewis Hamilton terminou em nono, depois de partir das boxes devido a uma mudança na unidade motriz. A Mercedes aproveitou a oportunidade para testar uma nova afinação no carro de Hamilton, com o objetivo de melhorar o equilíbrio. Embora não tenham sido adicionadas peças experimentais, a afinação revista de Hamilton forneceu dados valiosos para os stints de longa duração.