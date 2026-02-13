F1 vs Fórmula E: Max Verstappen criticou, Lucas di Grassi respondeu
Lucas Di Grassi respondeu publicamente às críticas de Max Verstappen aos novos monolugares de Fórmula 1, comentários que foram interpretados como uma indireta à Fórmula E durante os testes de pré-temporada no Bahrein.
O piloto da Red Bull manifestou desagrado com a complexidade dos regulamentos de 2026, sobretudo com a forte dependência da gestão de energia, chegando a comparar os carros a uma versão extrema da Fórmula E e classificando-os como pouco favoráveis à competição em pista. O neerlandês admitiu ainda que estas regras poderão antecipar o fim da sua carreira na categoria, apesar de ter contrato até 2028.
A comparação gerou reações imediatas e Di Grassi, campeão da Fórmula E e antigo piloto de Fórmula 1, foi o primeiro a responder. O brasileiro destacou que as futuras gerações de monolugares elétricos deverão superar o desempenho atual da F1, convidando mesmo Verstappen a experimentá-los no futuro.
“Os carros de Fórmula E Gen 4.5 e 5 serão muito mais rápidos do que os atuais de Fórmula 1. Podes vir conduzir os carros mais rápidos do planeta dentro de alguns anos”, escreveu Lucas Di Grassi na rede social X.
Formula E cars Gen 4.5 & 5 will be way faster than current F1 cars.
You can come and drive the fastest cars on the planet in a few years
— Lucas Di Grassi (@LucasdiGrassi) February 12, 2026
