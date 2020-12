F1: Vote na sua corrida preferida do ano

Num ano atípico e exigente, pudemos desfrutar de uma temporada de 17 corridas de Fórmula 1. Tivemos algumas corridas memoráveis em 2020 – por isso é tempo de ter a sua opinião e votar na sua corrida favorita da época!

O site da F1 está a promover uma votação para saber qual foi a prova que os fãs mais gostarem em 2020. Pela primeira vez em 24 anos a F1 regressou a Portugal e a pista de Portimão encheu as medidas dos fãs, além de proporcionar uma boa corrida, que teve como ponto alto a conquista da 92ª vitória de Lewis Hamilton, tornando-se no piloto com mais vitórias de sempre na F1.

