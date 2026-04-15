F1 volta a inspirar Hollywood, agora na prequela de Ocean’s 11

O alcance da F1 tem crescido cada vez mais e a marca tem agora uma presença nunca antes vista. O resultado desta crescente popularidade pode sentir-se em vários quadrantes, incluindo na cultura. O sucesso do filme F1 mostrou que os fãs se interessam pela competição e, talvez por isso, o tema começa a ser mais aproveitado, com outras roupagens.

A atriz e produtora Margot Robbie confirmou que a próxima prequela de Ocean’s 11 terá como cenário o Grande Prémio de Mónaco de 1962. A revelação foi feita durante a apresentação do catálogo da Warner Bros. para 2027 na CinemaCon.

O filme funcionará como uma origem da saga, centrando-se nos pais de Danny Ocean — o ladrão interpretado por George Clooney no filme original de 2001 — e no golpe que executaram no mítico circuito monegasco. Margot Robbie e Bradley Cooper protagonizam o filme, com Cooper também a assumir a realização. Robbie produz através da sua produtora LuckyChap, e o argumento está a cargo de Carrie Solomon. As filmagens deverão arrancar ainda em 2026, com estreia prevista para 2027.

Margot Robbie explicou a base do argumento do filme:

“Antes de Danny Ocean alguma vez ter posto os pés em Las Vegas, dois mestres ensinaram-lhe tudo o que sabe — os seus pais. Vê-los-ão no seu auge, e no nosso novo filme, a executar um golpe épico no Grande Prémio de Mónaco de 1962.”

Foto: MPSA