F1: Vitória de Piastri, pódio caseiro para Verstappen e brilho de Hadjar em Zandvoort, o que disseram

Oscar Piastri conquistou uma vitória autoritária no Grande Prémio dos Países Baixos, reforçando a sua posição no campeonato e confirmando a evolução da McLaren face a 2024. O australiano assumiu o controlo da corrida desde o arranque, resistiu às neutralizações e lamentou apenas o infortúnio de Lando Norris, que ficou fora da luta. Apesar de ter aumentado a vantagem no campeonato, Piastri recusou gerir por antecipação: “Não é uma margem confortável, vamos continuar a atacar corrida a corrida.”

Max Verstappen, segundo classificado, reconheceu que não tinha argumentos para discutir a vitória com a McLaren. O neerlandês explicou que, depois de um arranque agressivo, percebeu rapidamente que seria impossível acompanhar o ritmo de Piastri: “Na corrida sofremos mais com os pneus, por isso foi mais uma luta com os carros atrás de mim do que com quem estava à frente.” Ainda assim, considerou o pódio em casa um bom resultado e deixou elogios a Isack Hadjar.

O jovem francês da Racing Bulls foi a grande surpresa em Zandvoort, ao conquistar o primeiro pódio da sua carreira na Fórmula 1. Hadjar resistiu à pressão da Mercedes e da Ferrari e beneficiou do azar de Norris para terminar em terceiro. “Foi um dia incrível. O objetivo era lutar por pontos, mas não cometi erros e trouxe o carro no pódio”, disse, dedicando o feito à família e a Helmut Marko, que lançou a sua carreira.