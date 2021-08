F1, Vitantonio Liuzzi: ” Max é um piloto que merece o Campeonato do Mundo” | AutoSport

Antigo piloto da Red Bull e Toro Rosso durante 2005 e 2007, Vitantonio Liuzzi defende que os dois pilotos que lutam pelo título mundial de F1, não podem relaxar no que falta da temporada. Em entrevista ao site RacingNews365.com, Liuzzi afirma ainda, que Max Verstappen é um piloto que merece o campeonato, mas que é bom para o desporto que ainda não exista um piloto destacado na frente da classificação.

“É espantoso porque mostra que nunca se pode relaxar, nunca se pode desistir e nunca se pode pensar que já está feito. (…) É uma pena, do ponto de vista de piloto, porque ele [Verstappen] mostrava claramente que merecia ganhar e lutar por este campeonato. Mas é bom que estejamos a meio da época e ainda não temos um vencedor claro. Esta será uma boa luta até ao final do ano”.

O antigo piloto, que terminou a sua carreira na F1 na HRT em 2011, explicou o porquê de defender que Verstappen merece vencer o campeonato, mesmo cometendo alguns erros, porque “segue o seu coração muito mais que a cabeça”.

“Max é uma máquina a pilotar, um animal de corrida. Merece tudo o que está a ter. Ele está numa nova geração da F1. Max sempre mostrou um desempenho espantoso e velocidade. Mas nos primeiros anos, estava a cometer erros bastante grandes, batia com bastante frequência e no meu tempo havia menos ‘permissão’. Sempre que partia uma asa da frente, tinha o [Helmut] Marko a gritar ao meu ouvido. Agora é diferente. Max é um piloto que merece o Campeonato do Mundo, porque está a mostrar uma velocidade espantosa. Está a crescer apesar de ainda cometer alguns erros, não de maturidade, mas segue o seu coração muito mais que a cabeça. Merece plenamente um Campeonato do Mundo. Espero realmente que nos próximos anos, não sei se será este ou no próximo, ele possa ter um bom carro para continuar a lutar”.