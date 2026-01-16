F1: Visa Cash App Racing Bulls apresentada junto da Red Bull
As equipas Oracle Red Bull Racing e Visa Cash App Racing Bulls ‘lançaram’ a época de F1 de 2026 e revelaram as suas novas decorações para a temporada, num evento conjunto na Michigan Central Station, em Detroit. A cerimónia reuniu estrelas do desporto motorizado, cinema e música, assinalando uma nova era técnica marcada pela estreia da Red Bull Ford Powertrains — unidade motriz própria desenvolvida em parceria com a Ford.
FOTOS VCARB/Red Bull Content Pool
2026: maior mudança técnica da história da F1
A época de 2026 introduz alterações regulamentares técnicas abrangentes na Fórmula 1, coincidindo com a primeira vez que a Red Bull produzirá chassis e unidade motriz no mesmo tecto. Esta estreia do Red Bull Ford Powertrains representa um marco histórico para o grupo, que pela primeira vez assume total independência técnica face a fornecedores externos.
Detroit foi escolhida como sede do evento por ser o quartel-general norte-americano da Ford, parceira estratégica no projecto de unidades motrizes que equipará ambas as formações.
Racing Bulls: branco total com azul aerodinâmico
Liam Lawson e Arvid Lindblad protagonizaram a apresentação da Visa Cash App Racing Bulls, descobrindo em palco a nova decoração totalmente branca, realçada por acentos azuis mais elegantes que acompanham as linhas do chassis. O desenho apresenta um acabamento mais afilado e aerodinâmico, integrando a identificação da Ford na traseira.
Liam Lawson, de 23 anos, que assinou cinco posições nos dez primeiros na segunda metade de 2025, afirmou: “Adoro o branco. Temos mais azul e, obviamente, a Ford na traseira, o que fica mesmo muito bem. Estou ansioso. Será uma época muito diferente, com novas oportunidades. Primeiro precisamos de ver quão rápido está o carro. Parece rápido, por isso espero que o seja na pista”.
Arvid Lindblad: estreante mais jovem da grelha aos 18 anos
Arvid Lindblad, de 18 anos, será o piloto mais jovem e único estreante da grelha de Fórmula 1 em 2026. Revelado pelo Red Bull Junior Programme, o britânico destacou-se nas categorias de acesso aos monolugares. “Estou mesmo entusiasmado. Chegar à Fórmula 1 foi sempre o meu objectivo e ver esse sonho realizado é algo pelo qual tenho trabalhado toda a vida. Mal posso esperar para começar”, declarou o jovem piloto.
Liderança aponta ambições culturais e técnicas
O CEO Peter Bayer enfatizou a evolução da identidade da Racing Bulls: “Este lançamento reflete a nossa evolução como marca e equipa de corridas. Desde Detroit como pano de fundo da parceria com a Ford, até aos criadores, fãs e comunidades envolvidos, tudo espelha a nossa ambição de sermos uma equipa orientada pela cultura”.
Alan Permane, diretor de equipa, destacou a relevância estratégica da colaboração com a Ford: “2026 representa uma das maiores mudanças técnicas da Fórmula 1, e a parceria com a Ford no início desta viagem é muito significativa para nós. O projecto Red Bull Ford Powertrains reúne engenharia de classe mundial, inovação e ADN de corridas, colocando-nos numa posição forte à entrada desta nova era do desporto”.
Sinergia estratégica entre as formações Red Bull
O evento conjunto reforça a coordenação técnica entre as duas equipas do grupo Red Bull, que enfrentarão em 2026 o desafio conjunto de adaptar-se às novas regras e debutar uma unidade motriz competitiva. A decoração da Racing Bulls, associada à dupla Lawson-Lindblad, sinaliza ambições de consolidação competitiva numa época marcada por elevada imprevisibilidade técnica.
