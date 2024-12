F1: Visa Cash App Racing Bulls anuncia Isack Hadjar

A Visa Cash App Racing Bulls (VCARB) anunciou hoje que Isack Hadjar se irá juntar a Yuki Tsunoda no line up da equipa para 2025, isto depois de Liam Lawson ter sido promovido À Red Bull Racing.

Isack Hadjar, de 20 anos, tem pilotado para a equipa Campos Racing na F2, onde rapidamente se estabeleceu como uma das mais promissoras jovens promessas. A trajetória de Isack tem continuado na curva ascendente dos últimos anos, com boas vitórias em locais clássicos de Grandes Prémios, incluindo Imola, Spa-Francorchamps e Silverstone.

Isack seguirá desta forma os passos de Max Verstappen, Sebastian Vettel e Daniel Ricciardo ao tornar-se o 19º piloto a ser promovido à Fórmula 1 a partir do Red Bull Junior Program, que teve início em 2001.

Para Isack Hadjar, é a continuação de um sonho: “Estou muito entusiasmado por assumir o meu novo papel na VCARB, isto é muito importante para mim, para a minha família e para todas as pessoas que acreditaram em mim desde o início.

A viagem desde o karting, passando pelas classificações em monolugares, até estar agora na Fórmula 1 é o momento para o qual tenho trabalhado toda a minha vida, é o meu sonho.

Sinto que estou a entrar num universo totalmente novo, a conduzir um carro muito mais rápido e a correr com os melhores pilotos do mundo. Vai ser uma enorme curva de aprendizagem, mas estou pronto para trabalhar arduamente e dar o meu melhor para a equipa.

Estou ansioso por trabalhar e aprender com o Yuki, sempre o admirei, ele passou pelo Red Bull Junior Program, tal como eu, e partilhámos um caminho semelhante até à F1. Ele é muito experiente e vai ser bom aprender com ele.”

Para Laurent Mekies, Diretor de Equipa: “Estamos entusiasmados por ter o Isack connosco no próximo ano, trazendo uma dinâmica nova e fresca à equipa, juntamente com o Yuki em 2025. O seu percurso até à Fórmula 1 tem sido nada menos do que extraordinário, tendo demonstrado um crescimento notável, com uma série de resultados impressionantes nos monolugares juniores.

Tem o talento e a motivação necessários para competir ao mais alto nível e estamos confiantes de que se adaptará rapidamente e terá um impacto significativo. Acredito que Isack e Yuki formarão uma grande equipa. Yuki traz uma experiência inestimável para a equipa, demonstrou uma resiliência e maturidade incríveis, que serão cruciais para a equipa à medida que nos esforçamos por atingir todas as nossas metas e objetivos em 2025.”

Finalmente, Peter Bayer, CEO da Visa Cash App Racing Bulls felicita Liam Lawson pelo seu passo para a Red Bull Racing bem como dá as boas vindas a Hadjar: “o nosso objetivo estratégico é fomentar e nutrir os nossos pilotos na preparação para este próximo passo. Com esta mudança e ao trazer Isack para a VCARB, é um testemunho do nosso compromisso de longa data para desenvolver os melhores jovens pilotos no desporto automóvel, bem como a prova de conceito do Programa Red Bull Junior. Ter um piloto mais jovem apoia a nossa missão de falar a um público mais jovem, por isso estamos ansiosos por trazer novos e atuais fãs nesta viagem connosco”, disse.