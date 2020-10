F1, Villeneuve critica Sainz: “Foi simplesmente estúpido…”

No Grande Prémio da Rússia Carlos Sainz ficou logo nas primeira curvas ao embater num dos muros do circuito de Sochi, danificando assim o seu MCL35. Na opinião do antigo campeão mundial de Fórmula 1, Jacques Villeneuve, este erro é algo “muito grave”.

“Ele nem sequer levantou o pé e acabou no muro. Penso que se trata de um erro de cálculo muito grave. Não compreendo o que ele estava a fazer, mas foi simplesmente estúpido”, disse Villeneuve ao F1GrandPrix.it.

No Grande Prémio da Rússia, para além de Sainz não ter terminado, Lando Norris também não pontuou, permitindo assim que a Racing Point e a Renault se aproximassem da terceira posição do Campeonato de Construtores. Agora, a Racing Point está a dois pontos da McLaren e a Renault a sete pontos da equipa de Woking.