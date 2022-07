F1: Vijay Mallya condenado a prisão efetiva na Índia | AutoSport

Vijay Mallya, antigo dono da Force India, foi condenado a quatro meses de prisão, sendo este o epílogo de um longo processo com as autoridades do seu país, a Índia, e que chegou ao Supremo Tribunal local, ainda relacionado com a falência da Kingfisher Airlines.

Agora, os indianos pretendem extraditar Vijay Mallya, de 66 anos, que vive no Reino Unido e não está muito interessado em regressar à Índia

Recorde que as origens da equipa remontam a 1991, começou como Jordan, Eddie Jordan vendeu a equipa ao Grupo Midland no início de 2005, passou a chamar-se Midland F1 Racing em 2006, passando duas temporadas na parte de trás da grelha, antes do proprietário Alex Shnaider vender a equipa à Spyker Cars a meio da época de 2006, sendo depois vendida ao empresário indiano Vijay Mallya, então presidente do United Breweries Group e Michiel Mol, director de Fórmula 1 da Spyker. Nasceu aqui a Force India, durou até 2018, quando nasceu a Racing Point F1 Team, quando um consórcio liderado por Lawrence Stroll comprou os ativos da equipe Force India.

Como se sabe, agora é Aston Martin F1…