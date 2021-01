F1: Vietname ‘fecha as portas’ ao Grande Prémio

Parece que as chances da Fórmula 1 correr no Vietname estão fechadas, com o governo de Hanoi, na altura liderado por Nguyen Duc Chung, submergido num escândalo de corrupção.

Nguyen Duc Chung foi condenado a cinco anos de prisão a 10 de dezembro de 2020, tendo admitindo a sua culpa por roubar documentos de estado e feito falsos documentos para ganhos pessoais. Mas, apesar disso, a ‘novela’ de Hanoi e da Fórmula 1 ainda não acabou.

Com o Grande Prémio do Vietname ligado diretamente a este caso de corrupção, o Vietname deve apresentar queixa contra o antigo presidente e os contratos que assinou para a construções e promoções. Um desses acordos foi com o VinGroup, promotor do Grande Prémio do Vietname. As autoridades suspeitam que Chung tenha recebido dinheiro com este acordo.

Assim, a má experiência parece estar a demover o governo daquele país de receber a Fórmula 1. As estruturas provisórias que tinham sido colocadas para 2020 já foram retiradas e a vida no distrito de My Dinh voltou ao normal.

Também a comunicação social do país reduziu a secção da Fórmula 1, procurando falar o mínimo sobre o desporto, um sinal de que o governo pode não querer que a população se lembre de que houve uma possibilidade de Grande Prémio. Assim, o Vietname parece juntar-se à lista de países que planearam um Grande Prémio, mas que nunca o chegaram a receber. Uma pequena secção do estádio, o edifício das boxes e a bancada principal (já construídos) podem ficar assim para atração turística apenas.