F1: Vietname coloca novas restrições à entrada de estrangeiros

O surto de Coronavírus promete dar mais dores de cabeça à F1. O Vietname levantou novas restrições à entrada de estrangeiros, que poderão afetar várias equipas.

O Conselho de Turismo do Vietname declarou: “Todos os viajantes que entram no Vietname da China, Coreia do Sul, Itália e Irão devem trazer declarações médicas e fazer uma quarentena médica de 14 dias antes de entrar no país”.

Isso significa que os membros da Ferrari, Alfa Romeo, Alpha Tauri e Pirelli poderão ter problemas a entrar no país, tal como algum staff da Haas, com ligações da Dallara, responsável pelo chassis da equipa americana, sem esquecer as ligações à Ferrari que fornece os motores da Alfa Romeo e da Haas.

A F1 já terá alertado as equipas para as possíveis restrições que poderão acontecer:

“Aqueles que viajam (para o Bahrein) de Itália estarão sujeitos a restrições. Na chegada, esses indivíduos serão recebidos por uma equipa dedicada que os acompanhará a um lounge criado especificamente, onde uma equipa de médicos fará testes de despistagem, num processo que leva aproximadamente três horas “.

Mais uma sombra começa a pairar sobre a F1 pois caso as equipas acima mencionadas sejam impedidas de entrar, a corrida poderá realizar-se sem a presença das mesmas, mas isso seria um golpe tremendo para o campeonato.

Por outro lado o adiamento ou cancelamento das provas implica que a F1 receba consideravelmente menos e que compense parceiros comerciais e promotores. No que diz respeito a direitos de transmissão, segundo a Forbes, a F1 teria de diminuir o valor recebido das cadeias de televisão caso o campeonato tenha 15 ou menos provas. Mas como se trata de um caso de força maior, tal cenário não deverá acontecer. Mas os restantes contratos implicariam reembolsos que impactariam o grande circo.