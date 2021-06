F1: vida difícil para Esteban Ocon: Três seguidas sem pontuar | AutoSport

Desde o GP do Mónaco que Esteban Ocon nao pontua na Fórmula 1. Ter mais três pontos que Yuki Tsunoda e menos dois que Lance Stroll não é um bom cartão de visita, ainda que o seu famoso colega de equipa na Alpine, Fernando Alonso, não esteja muito melhor.

No GP da Estíria o francês acabou num distante 14º lugar na sua terceira não pontuação consecutiva da época. Em contraste, o companheiro de equipa Fernando Alonso marcou em todas essas três corridas.

Parte das suas ‘lutas’ de domingo parecem resultar da sua falta de ritmo na qualificação, o que tem sucedido depois de sextas-feiras ‘fortes’, com o Ocon a não conseguir chegar à Q3 em nenhuma das últimas quatro corridas: “foi mais um fim-de-semana desafiante. Estávamos numa posição difícil no início e ia ser sempre difícil subir posições. Não fomos capazes de seguir o grupo da frente onde houve algumas batalhas e possíveis oportunidades a aproveitar. Voltamos a correr na Áustria esta semana e vamos tentar algumas coisas diferentes para encontrar soluções. Temos algumas direções a seguir…”