F1: Vida de Adrian Newey vai ser mostrada num documentário

A vida e obra de Adrian Newey, engenheiro lendário de Fórmula 1, serão tema de um novo documentário produzido pela Artists Equity — empresa cofundada por Matt Damon e Ben Affleck — em parceria com a Aston Martin F1, o Whisper Group e Mark Stewart Productions. O projeto, com título provisório “Turbulence: The Greatest Mind in Formula One”, interliga momentos biográficos e bastidores do trabalho de Newey no desenvolvimento do novo monolugar de Aston Martin.

Com uma carreira de 45 anos iniciada na Fittipaldi Automotive em 1980, Adrian Newey colecionou sucessos em várias disciplinas do desporto motorizado, como IndyCar, protótipos e, acima de tudo, na Fórmula 1, onde os seus carros conquistaram 14 campeonatos mundiais de pilotos. O documentário irá alternar relatos dos maiores desafios da carreira, incluindo episódios marcantes e momentos de adversidade, como a passagem pelo tribunal após a morte de Ayrton Senna em 1994 ou o despedimento da Leyton House, com o registo do atual trabalho em Silverstone, onde o britânico tenta guiar a Aston Martin de Lawrence Stroll ao topo.

Segundo os produtores, o filme pretende aproveitar o interesse crescente do público norte-americano pela F1, reforçado pela série “Drive To Survive” e pelo recente contrato de transmissão entre a Apple TV e a Liberty Media. O envolvimento dos realizadores e empresas ligadas ao mundo do cinema e do automobilismo, bem como a participação de figuras como David Coulthard e Mark Stewart, garantem credibilidade e profundidade ao retrato de Newey.

Adrian Newey referiu que a abordagem ao filme o deixou inicialmente hesitante, mas recordou o impacto positivo do seu livro autobiográfico, da enorme quantidade de leitores fascinados pelo processo criativo e pela ligação entre engenharia e competição: “Espero que este filme consiga transmitir a paixão, o método de trabalho, a força mental necessários para levar um carro à grelha de partida de Fórmula 1. O filme mostra as dificuldades que enfrentei ao ingressar numa nova equipa para preparar a maior mudanças regulamentar da história da F1, mas também oferece uma perspetiva sobre todo o percurso até aqui e como este me preparou para esta missão gigantesca. Tem sido uma viagem frenética e F1 nunca fica parada. Espero que o filme capte essa energia incessante e esta busca constante pela melhoria”.