F1, Victor Martins: depois do caso Oscar Piastri, Alpine “ajudará mais” os seus pilotos | AutoSport

No meio da confusão criada pelo caso do contrato de Oscar Piastri com a Alpine, que mais tarde não foi reconhecido pela Comissão de Reconhecimento de Contratos (CRC), há quem tire alguns pontos positivos para a estrutura de jovens pilotos dos franceses, apesar do CEO da Alpine, Laurent Rossi, ter deixado alguns aviso sobre a possibilidade de terminar com este programa.

O mais recente campeão da Fórmula 3 da FIA, Victor Martins, também piloto da Academia Alpine, vê algumas portas abertas sobre o seu futuro, agora que a estrutura não conta com Piastri.

“Não são más notícias de todo, mas também não me vejo a tomar o seu lugar [que pertencia a Oscar Piastri] neste momento. Certamente abre portas”, revelou Martins à edição francesa do Motorsport.com. “Com o que aconteceu, penso que a Alpine vai seguir muito mais os seus pilotos e ajudá-los ainda mais”.

Victor Martins acredita que o programa de jovens pilotos da Alpine é um projeto em conjunto, entre equipa e piloto, que merece ser respeitado. “Mais uma vez, mostram – e já o tinham dito – que quando se está na academia, é para um verdadeiro projecto em conjunto, um verdadeiro futuro, não é para que se possa partir para outra equipa após três ou quatro anos. Eu sou honesto com eles, a relação é saudável, e não vejo porque não iríamos muito longe juntos”.

A Alpine procura um substituto para Fernando Alonso, que troca os franceses pela Aston Martin em 2023, que pode passar por Pierre Gasly, necessitando de um acordo com a Red Bull visto o piloto ter ainda 1 ano de contrato para cumprir, ou por um dos pilotos que fará o teste no circuito de Hungaroring com a equipa.