F1: Victor Martins confirmado como piloto de testes da Williams

A Williams confirmou Victor Martins como piloto oficial de testes e desenvolvimento para a temporada de Fórmula 1 de 2026, reforçando a sua aposta na evolução técnica da equipa num período de transição regulamentar decisivo.

O francês de 24 anos integrou o programa de jovens pilotos da Williams em 2025, depois de uma passagem anterior pela academia da Alpine, marca com a qual voltará a colaborar em 2026 através do seu envolvimento no Mundial de Resistência (WEC). Martins estreou-se em sessões oficiais de treinos livres de Fórmula 1 no Grande Prémio de Espanha, mas a sua terceira temporada na Fórmula 2 ficou aquém das expectativas.

Após um quinto lugar na época de estreia com a ART, em 2023, e uma queda para sétimo em 2024, o piloto entrou em 2025 com ambições de lutar pelo título. Apesar de duas vitórias em corridas principais, terminou o campeonato apenas na 11.ª posição, atrás de Luke Browning, também júnior da Williams, no seu primeiro ano completo na categoria.

Em 2026, Martins irá trabalhar em estreita colaboração com Oliver Turvey e Harrison Scott no programa de desenvolvimento da equipa no simulador. A sua experiência recente ao volante do FW47, em Barcelona, e a participação no programa de testes com monolugares de épocas anteriores (TPC) são vistas como fatores importantes para contribuir no desenvolvimento do FW48 e dos futuros projectos da equipa.

A Williams terminou o último campeonato no quinto lugar do Mundial de Construtores, procurando agora consolidar a sua recuperação competitiva.