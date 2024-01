F1: Vice-presidente de federação espanhola recomenda alterações ao traçado de Madrid | AutoSport

O vice-presidente da Real Federación Española de Automovilismo (RFEDA), Joaquín Verdegay, analisou versão virtual do traçado do futuro palco do Grande Prémio de Espanha em Madrid e recomendou algumas alterações, considerando perigoso o local onde se prevê que sejam colocadas bancadas, junto à curva que terá uma maior inclinação do que em Zandvoort.

Em entrevista à publicação espanhola Soy Motor, Verdegay analisou o vídeo divisão de eSports da Williams tendo por base a versão de Tyrone Hessbrook, conhecido no mundo da simulação como ‘Nukedrop’, que utilizou ferramentas de simulação para criar a nova pista de Madrid na plataforma Assetto Corsa. Sugeriu alterações ao projeto do traçado junto ao centro de exposições IFEMA que será construído pela Dromo.

Com especial incidência na redução da velocidade nos túneis que passam por baixo da autoestrada que divide os dois terrenos onde se situará o circuito e o ajuste das bancadas na curva com ‘banking’ de 30 graus, o responsável da RFEDA assegurou que no caso desta zona do traçado, “as bancadas à esquerda, à saída da curva, parecem-me perigosamente próximas, porque se acontecer alguma coisa, a força centrífuga faz com que o carro salte para a esquerda”.

No caso das passagens por baixo dos túneis que serão construídos, o que mais preocupa o vice-presidente da federação espanhola, é o primeiro túnel e “o facto de ser um túnel bastante longo e de se chegar em apoio. Penso que seria necessário tentar reduzir ao máximo a velocidade de entrada para que o túnel pudesse ser passado com um carro nivelado. Tenho a sensação de que não é esse o caso e isso, sinceramente, preocupa-me”.

Além destas duas questões, Joaquín Verdegay apontou para a importância de ter instalações desmontáveis na zona do pitlane e uma maior distância das bancadas para a pista, um pouco por todo o circuito. Além disso, o responsável chamou a atenção da possibilidade de não existirem escapatórias em gravilha em algumas zonas, considerando que isso seria necessário.

O novo circuito de Madrid junto ao parque de exposições IFEMA vai integrar o calendário do mundial de Fórmula 1 em 2026, tornando-se no palco do Grande Prémio de Madrid, antevendo o vice-presidente da federação do país vizinho que a FIA demore até seis meses para dar luz verde ao projeto, iniciando-se assim a sua construção.