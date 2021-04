F1: Vice presidente da Ferrari compara pilotos a Michele Alboreto

Piero Ferrari, vice-presidente da Ferrari, comparou a atual dupla da Scuderia, Charles Leclerc e Carlos Sainz a Michele Alboreto.

Quando lhe perguntaram se conseguia ver algo que lembrasse Alboreto nos pilotos actuais, Ferrari respondeu: “Tal como Michele, Carlos e Charles já demonstraram que podem ser rápidos, quaisquer que sejam as condições e em qualquer circuito. De facto, ainda no fim-de-semana passado em Imola eles provaram ser esse o caso! Além disso, o seu nível de desempenho é muito consistente, outra qualidade que eles partilham com o piloto italiano”.

Alboreto esteve envolvido num dos momentos mais importantes da Ferrari em F1 quando selou uma dobradinha com Gerhard Berger no Grande Prémio de Itália em 1988, semanas após a morte de Enzo Ferrari.

“Aquele Grande Prémio de Itália foi um dos poucos em que não estive presente na pista com a equipa e estava a vê-lo na televisão”, acrescentou Ferrari. “No que foi um momento tão triste, foi um presente maravilhoso dele e de Gerhard poder vê-los nos dois primeiros degraus do pódio”.

Alboreto faleceu a 25 de abril de 2001 ao volante de um Audi R8, quando fazia um teste na EuroSpeedway em Lausitz, em preparação para as 24h de Le Mans, depois de uma falha de um pneu.