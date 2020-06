F1: Vettel na Aston Martin em 2021 é assunto encerrado

A Racing Point acabou definitivamente com os os rumores que apontavam o tetracampeão mundial de Fórmula 1, Sebastian Vettel como possibilidade para a Aston Martin em 2021. O alemão é o único do plantel de 2020 que vai sair da atual equipa e não tem ainda lugar em 2021, mas não será na Aston Martin que poderá dar continuidade à sua carreira. Os dois pilotos da equipa são Sergio Perez e Lance Stroll. O mexicano estendeu o seu contrato até 2022 o ano passado, enquanto o pai de Lance Stroll, Lawrence, é dono da equipa. Base somar 2+2…

E foi o diretor da equipa, Otmar Szafnauer, que encerrou o assunto: “Há vencedores de Grandes Prémios no mercado para 2021 e agora até campeões como Sebastian Vettel, mas nós preferimos trabalhar com os atuais pilotos. Se conseguirmos um bom carro também podemos ganhar corridas e possivelmente tornarmos-nos campeões”.